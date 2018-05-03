Взрывы в Балаклее: Мэр заявил об эвакуации некоторых домов и школ
3 мая, 2018, 15:01
В Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, во время чего начались возгорания
Об этом сообщает местный канал ОТБ со ссылкой на слова мэра города Ивана Столбового.
Он отметил, что сегодня в Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти из арсенала.
"А сейчас начались в районе арсенала в двух местах возгорания, что привело к тем снарядам, которые лежали в части террит. Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости, - людей эвакуируют. Детей забираем из школ...", - подчеркнул Столбовой.
Ранее СМИ сообщили, что в городе Балаклея, вероятно, произошло возгорание после планового подрыва боеприпасов. Местные жители рассказали о том, что слышны взрывы, и об эвакуации детей из школ.
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