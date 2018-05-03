Взрывы в Балаклее: Мэр заявил об эвакуации некоторых домов и школ

3 мая, 2018, 15:01

В Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, во время чего начались возгорания

Об этом сообщает местный канал ОТБ со ссылкой на слова мэра города Ивана Столбового.

Он отметил, что сегодня в Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти из арсенала.

"А сейчас начались в районе арсенала в двух местах возгорания, что привело к тем снарядам, которые лежали в части террит. Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости, - людей эвакуируют. Детей забираем из школ...", - подчеркнул Столбовой.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Балаклея, вероятно, произошло возгорание после планового подрыва боеприпасов. Местные жители рассказали о том, что слышны взрывы, и об эвакуации детей из школ.