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Взрывы в Балаклее: Мэр заявил об эвакуации некоторых домов и школ


фото: twitter
В Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, во время чего начались возгорания

Об этом сообщает местный канал ОТБ со ссылкой на слова мэра города Ивана Столбового.

Он отметил, что сегодня в Балаклее происходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти из арсенала.

"А сейчас начались в районе арсенала в двух местах возгорания, что привело к тем снарядам, которые лежали в части террит. Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости, - людей эвакуируют. Детей забираем из школ...", - подчеркнул Столбовой.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Балаклея, вероятно, произошло возгорание после планового подрыва боеприпасов. Местные жители рассказали о том, что слышны взрывы, и об эвакуации детей из школ.

 

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