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Высокий суд Лондона отклонил апелляцию СКМ Ахметова в деле “Укртелекома”

3 мая Высокий суд Лондона отклонил заявление компании SCM Financial Overseas Limited о направлении на рассмотрение Лондонского международного арбитражного суда дела о продаже "Укртелекома"

Об этом сообщили в пресс-службе СКМ.

В СКМ уточнили, что заявление было подано на процессуальных основаниях, и сегодняшнее решение не повлияет на законность претензий СКМ кипрской компании Raga, которые на данный момент рассматриваются.

"В данном решении указывается, что Арбитражный суд (LCIA) не учел “потенциально очень важные доказательства”, в ходе рассмотрения которых исход дела и решение арбитража могли быть другими”, - говорится в сообщении группы.

В компании пояснили, что обжалование арбитражного решения СКМ в Высоком суде Лондона было основано на том, что Арбитражний суд должен был отложить рассмотрение дела до того времени, пока не завершатся судебные разбирательства в Украине, что дало бы возможность учесть и рассмотреть все имеющиеся факты по данному делу.

“Мы разочарованы сегодняшним решением Высокого суда, но это не означает, что арбитраж LCIA сделал правильный вывод в своем решении против СКМ. Как отметил судья, сегодняшнее решение сводится исключительно к процессуальному вопросу. Наша борьба за справедливость на фоне неоправданных действий со стороны Raga не завершена — мы должны активно отстаивать свою позицию”, - прокомментировал исход дела директор по международным отношениям и связям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.

  • В мае Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск о расторжении договора купли-продажи компанией Рината Ахметова акций "Укртелекома" и взыскании пени в размере 2,17 млрд гривень.
  • 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования в деле незаконной приватизации "Укртелекома".
  • Также был наложен арест на 100% корпоративных прав ООО "Тримоб" на 92,79% акций ПАО "Укртелеком".
  • 19 октября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда госимущества по поводу приватизации украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым компании "Укртелеком".
  • Как пояснил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, поскольку приватизация происходила по отдельно принятым законом, то государство не будет возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком".
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