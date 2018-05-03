Высокий суд Лондона отклонил апелляцию СКМ Ахметова в деле “Укртелекома”
Об этом сообщили в пресс-службе СКМ.
В СКМ уточнили, что заявление было подано на процессуальных основаниях, и сегодняшнее решение не повлияет на законность претензий СКМ кипрской компании Raga, которые на данный момент рассматриваются.
"В данном решении указывается, что Арбитражный суд (LCIA) не учел “потенциально очень важные доказательства”, в ходе рассмотрения которых исход дела и решение арбитража могли быть другими”, - говорится в сообщении группы.
В компании пояснили, что обжалование арбитражного решения СКМ в Высоком суде Лондона было основано на том, что Арбитражний суд должен был отложить рассмотрение дела до того времени, пока не завершатся судебные разбирательства в Украине, что дало бы возможность учесть и рассмотреть все имеющиеся факты по данному делу.
“Мы разочарованы сегодняшним решением Высокого суда, но это не означает, что арбитраж LCIA сделал правильный вывод в своем решении против СКМ. Как отметил судья, сегодняшнее решение сводится исключительно к процессуальному вопросу. Наша борьба за справедливость на фоне неоправданных действий со стороны Raga не завершена — мы должны активно отстаивать свою позицию”, - прокомментировал исход дела директор по международным отношениям и связям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.
- В мае Фонд госимущества подал в хозсуд Киева иск о расторжении договора купли-продажи компанией Рината Ахметова акций "Укртелекома" и взыскании пени в размере 2,17 млрд гривень.
- 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования в деле незаконной приватизации "Укртелекома".
- Также был наложен арест на 100% корпоративных прав ООО "Тримоб" на 92,79% акций ПАО "Укртелеком".
- 19 октября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Фонда госимущества по поводу приватизации украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым компании "Укртелеком".
- Как пояснил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, поскольку приватизация происходила по отдельно принятым законом, то государство не будет возвращать Ахметову деньги за "Укртелеком".
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