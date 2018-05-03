Высокий суд Лондона отклонил апелляцию СКМ Ахметова в деле “Укртелекома”

3 мая, 2018, 16:53

3 мая Высокий суд Лондона отклонил заявление компании SCM Financial Overseas Limited о направлении на рассмотрение Лондонского международного арбитражного суда дела о продаже "Укртелекома"

Об этом сообщили в пресс-службе СКМ.

В СКМ уточнили, что заявление было подано на процессуальных основаниях, и сегодняшнее решение не повлияет на законность претензий СКМ кипрской компании Raga, которые на данный момент рассматриваются.

"В данном решении указывается, что Арбитражный суд (LCIA) не учел “потенциально очень важные доказательства”, в ходе рассмотрения которых исход дела и решение арбитража могли быть другими”, - говорится в сообщении группы.

В компании пояснили, что обжалование арбитражного решения СКМ в Высоком суде Лондона было основано на том, что Арбитражний суд должен был отложить рассмотрение дела до того времени, пока не завершатся судебные разбирательства в Украине, что дало бы возможность учесть и рассмотреть все имеющиеся факты по данному делу.

“Мы разочарованы сегодняшним решением Высокого суда, но это не означает, что арбитраж LCIA сделал правильный вывод в своем решении против СКМ. Как отметил судья, сегодняшнее решение сводится исключительно к процессуальному вопросу. Наша борьба за справедливость на фоне неоправданных действий со стороны Raga не завершена — мы должны активно отстаивать свою позицию”, - прокомментировал исход дела директор по международным отношениям и связям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.