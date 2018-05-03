Видимо, ошиблись в переводе, - ГПУ о публикации New York Times о закрытии дел против Манафорта

3 мая, 2018, 09:24

В Генпрокуратуре удивлены публикацией The New York Times относительно того, что в Украине заморозили расследование дел, связанных с экс-главой избирательной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Он отметил, что был откровенно удивлен публикацией американского издания о приостановке сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту.

"Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибке в переводе (lost in translation), поскольку о никаких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами речь не идет", - отметил Енин.

По его словам, лучшим свидетельством этого является возвращены из США в Украину более $600 тысяч в рамках производств,упомянутых в статье The New York Times.

"Никаких "запретов" исполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе! P. S. Ну и напоследок, американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с никакими запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и "запрещать" не было чего в принципе", - подытожил Енин.

Напомним, издание The New York Times накануне написало, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.

Издание отмечает, что решение прекратить расследование генпрокурор Юрий Луценко принял тогда, когда администрация президента США Дональда Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.