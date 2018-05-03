Видимо, ошиблись в переводе, - ГПУ о публикации New York Times о закрытии дел против Манафорта
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
Он отметил, что был откровенно удивлен публикацией американского издания о приостановке сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту.
"Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибке в переводе (lost in translation), поскольку о никаких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами речь не идет", - отметил Енин.
По его словам, лучшим свидетельством этого является возвращены из США в Украину более $600 тысяч в рамках производств,упомянутых в статье The New York Times.
"Никаких "запретов" исполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе! P. S. Ну и напоследок, американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, в ГПУ с никакими запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и "запрещать" не было чего в принципе", - подытожил Енин.
Напомним, издание The New York Times накануне написало, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.
Издание отмечает, что решение прекратить расследование генпрокурор Юрий Луценко принял тогда, когда администрация президента США Дональда Трампа завершала планы по продаже противотанковых ракет Javelin Украине.
- Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
- Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
- 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых — отмывание денег, уклонение от налогов и мошенничестве, а также в том, что не зарегистрировался как иностранный агент, несмотря на то, что занимался поддержкой прокремлевского правительства Украины в США.
- Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014-2015 годах для работы на выборах. Утверждают, что это именно он посоветовал "Партии регионов" изменить название на "Оппозиционный блок".
- Манафорт, по данным СМИ, принимал разработку тайной медиа-стратегии, нацеленной против Юлии Тимошенко.
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