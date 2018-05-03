Вселенная как голограмма. Мир увидела последняя теория Стивена Хокинга

3 мая, 2018, 17:01

Научное издание Journal of High Energy Physics опубликовало одну из последних работ Стивена Хокинга, написанную в соавторстве с бельгийским физиком Томасом Хертогом

Об этом сообщает Тһе Guardian.

Статья посвящена возможности существования параллельных вселенных. В работе говорится о том, что реальность может состоять из множества вселенных, но каждая из них не будет серьезно отличаться от той, которая известна нам.

Кроме того, материал предлагает более простую картину эволюции Вселенной, чем множество теорий, предложенных ранее. Новая теория отталкивается от исследований, которые Хокинг и американский физик Джеймс Хартл проводили еще в восьмидесятых годах прошлого века, и дополняет их более современным математическим обоснованием с использованием теории струн.

Она предполагает идею, где Вселенная – это нечто вроде огромной и сложной голограммы. То есть, 3D-реальность – это иллюзия, а мир вокруг нас и измерение времени проектируются из информации, хранящейся на плоской поверхности 2D.

Теория, примененная к недавно опубликованной теории инфляции, предполагает, что время и "начало" Вселенной восстали голографически с непознанного состояния за пределами Большого взрыва.

Эта статья будет не последней, где в авторах указано имя Хокинга. Над как минимум еще двумя статьями, соавтором которых выступил известный физик, сейчас работают его коллеги - Эндрю Строминджер из Гарварда и Малькольм Перри из Кембриджа.

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