Все вокзалы "УЗ" будут проверены, а потом пойдем смотреть на квартиры руководства, - Омелян

3 мая, 2018, 11:20

Министерство инфраструктуры намерено провести инспекцию всех вокзалов "Укрзализныци" на территории Украины

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что он проверил состояние вокзала в Николаеве и был крайне недоволен результатом. Прошел почти год со времени последней проверки, а положительных изменений нет.

По его словам, объяснение руководства из разряда "у нас не получается его привести в порядок" в этой ситуации являются недопустимыми.

"Я хочу предупредить руководство "Укрзализныци", что мы проинспектируем все вокзалы в Украине, а потом зайдем к руководителям "УЗ" дом и посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале. Я думаю, что у них дома больше порядка и совсем другое состояние санузлов", - отметил Омелян.

Он добавил, что "Укрзализныцей" предусмотрено 26 млрд гривен капитальных инвестиций, часть из которых может пойти на ремонт вокзала в Николаеве.