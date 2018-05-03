Все вокзалы "УЗ" будут проверены, а потом пойдем смотреть на квартиры руководства, - Омелян
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-центр ведомства.
Отмечается, что он проверил состояние вокзала в Николаеве и был крайне недоволен результатом. Прошел почти год со времени последней проверки, а положительных изменений нет.
По его словам, объяснение руководства из разряда "у нас не получается его привести в порядок" в этой ситуации являются недопустимыми.
"Я хочу предупредить руководство "Укрзализныци", что мы проинспектируем все вокзалы в Украине, а потом зайдем к руководителям "УЗ" дом и посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале. Я думаю, что у них дома больше порядка и совсем другое состояние санузлов", - отметил Омелян.
Он добавил, что "Укрзализныцей" предусмотрено 26 млрд гривен капитальных инвестиций, часть из которых может пойти на ремонт вокзала в Николаеве.
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