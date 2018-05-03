Возле Харькова горит свалка: место охватывает токсичный дым

3 мая, 2018, 14:24

Спасатели тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

3 мая работники "Мусороперерабатывающего завода" сообщили о пожаре на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов в поселке Рогань.

На место пожара отправились 23 спасателей. На момент их прибытия огонь успел распространиться на площадь 600 кв.м. и в глубину до 3 м.

Тушить такие пожары довольно сложно, ведь во время горения твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.

В 06:40 совместными усилиями удалось локализовать пожар. Пока ситуация контролируемая, проводится ликвидация отдельных очагов тления. Открытого горения не наблюдаются. Инженерной техникой проводится рекультивация мусора и его проливание водой. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания выясняется.