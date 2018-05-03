Венгрия прекратила блокирование саммита Украина-НАТО, - журналист
3 мая, 2018, 17:04
Венгрия не будет блокировать участие в июльском саммите НАТО в Брюсселе
Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе. Это означает, что Порошенко должен быть готов остаться на саммит НАТО 11-12 июля. Венгрия разрешает", - написал Йозвяк.
the EU-#Ukraine summit is preliminary set for 9 July in Brussels. that means that Poroshenko should be able to stay for the NATO summit on 11-12 Июля. #Hungary permitting...— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 3 мая 2018 г.
- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали из-за статьи об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
- Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии по поводу украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- Украина в Брюсселе обязалась сохранить образовательные права нацменьшинств.
- Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгроязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, которая определяет язык обучения.
- Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- Венгрия требует, чтобы Украина "притормозила" закон об образовании до 2023 года.
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