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Венгрия прекратила блокирование саммита Украина-НАТО, - журналист


фото: radiosvoboda
Венгрия не будет блокировать участие в июльском саммите НАТО в Брюсселе

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе. Это означает, что Порошенко должен быть готов остаться на саммит НАТО 11-12 июля. Венгрия разрешает", - написал Йозвяк.

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