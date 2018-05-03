В зоопарке Николаева бродячие собаки загрызли 4 альпак
3 мая, 2018, 18:46
В зоопарке Николаева стая бродячих собак проникла на территорию вольера и загрызла четырех альпак
Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
В ночь с 30 апреля на 1 мая через отверстие в ограде зоопарка на его территорию проникла стая бродячих собак. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.
Собаки проникли в вольер к альпакам и загрызли 4 животных. Тем самым зоопарку был нанесен значительный ущерб.
К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила этот факт. Поэтому компании придется компенсировать рыночную стоимость каждого животного от 150 тыс. грн до 180 тыс. грн.
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