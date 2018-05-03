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В Индии буря сносит стены и крыши домов, минимум 125 погибших

В нескольких штатах Индии из-за песчаных бурь и молний погибли по меньшей мере 125 человек

Об этом сообщает AFP.

Клубы пыли проносятся северной частью страны со скоростью 130 километров в час. Больше всего от непогоды пострадали штаты Уттар Прадеш, Раджастан и Пунджаб.

Отмечается, что по крайней мере 111 человек погибли ночью, когда мощный ветер просто снес стены и крыши их домов. Еще 14 погибших было в южном штате Андхра Прадеш, в котором зафиксировали более 41 тысячу ударов молнии.

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