В Индии буря сносит стены и крыши домов, минимум 125 погибших
3 мая, 2018, 22:27
В нескольких штатах Индии из-за песчаных бурь и молний погибли по меньшей мере 125 человек
Об этом сообщает AFP.
Клубы пыли проносятся северной частью страны со скоростью 130 километров в час. Больше всего от непогоды пострадали штаты Уттар Прадеш, Раджастан и Пунджаб.
Отмечается, что по крайней мере 111 человек погибли ночью, когда мощный ветер просто снес стены и крыши их домов. Еще 14 погибших было в южном штате Андхра Прадеш, в котором зафиксировали более 41 тысячу ударов молнии.
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