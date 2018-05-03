В Украину не пустили трех журналистов, которые распространяют кремлевскую пропаганду

3 мая, 2018, 07:59

Украинские пограничники задержали в аэропорту и выдворили из страны трех иностранных журналистов, которые распространяют российскую пропаганду

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что 1 мая не пустили в страну пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину "освещать" события 2 мая в Одессе.

В частности, двух иностранцев задержали в "Борисполе", ведь они неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине.

"Гражданин Италии (Джорджио Бьянки, - ред.) под видом фотографа своего времени находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении "Оплот TV". В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на востоке Украины", - рассказали пограничники.

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Тем временем гражданин Чехии Ян Рихетски оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал ситуацию в Украине.

А вот гражданина России пограничники не пустили в Украину по результатам беседы, потому что он не смог подтвердить цель своей поездки.

"Россиянин прибыл с двумя детьми вроде как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства. Всех троих иностранцев возвращено обратными рейсами", - резюмировали в ГПСУ.