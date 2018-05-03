В Украину не пустили трех журналистов, которые распространяют кремлевскую пропаганду
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что 1 мая не пустили в страну пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину "освещать" события 2 мая в Одессе.
В частности, двух иностранцев задержали в "Борисполе", ведь они неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине.
"Гражданин Италии (Джорджио Бьянки, - ред.) под видом фотографа своего времени находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении "Оплот TV". В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на востоке Украины", - рассказали пограничники.
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Тем временем гражданин Чехии Ян Рихетски оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал ситуацию в Украине.
А вот гражданина России пограничники не пустили в Украину по результатам беседы, потому что он не смог подтвердить цель своей поездки.
"Россиянин прибыл с двумя детьми вроде как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства. Всех троих иностранцев возвращено обратными рейсами", - резюмировали в ГПСУ.
- Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирных людей.
- В результате нападения погибли 6 человек. Впоследствии столкновения перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок Антимайдана. Из-за столкновения часть антимайдановцев скрылись в доме профсоюзов. Из-за возгорания внутри здания погибло 42 человека.
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В четвертые годовщина трагедии 2 мая в Одессе не зафиксировали ни одного правонарушения, кроме одного случая, который случился не на периметре Куликового поля. Тогда двое патриотично настроенных юношей вступили в конфликт с одним из сторонников Куликового поля. Ему нанесли легкие телесные повреждения.