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В Сирии упал российский истребитель, пилоты погибли

В Сирии упал российский истребитель Су-30СМ, в результате чего оба летчика погибли

Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что самолет разбился около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим.

В ведомстве говорят, что самолет не сбили. Вероятнее всего, в двигатель самолета могла попасть птица, ведь "никакого огневого воздействия на самолет не было".

Тем временем сирийский фотограф и активист Мохаммед Гораб опубликовал фотографии падения самолета.

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