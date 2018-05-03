В Сирии упал российский истребитель, пилоты погибли

3 мая, 2018, 14:06

В Сирии упал российский истребитель Су-30СМ, в результате чего оба летчика погибли

Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что самолет разбился около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим.

В ведомстве говорят, что самолет не сбили. Вероятнее всего, в двигатель самолета могла попасть птица, ведь "никакого огневого воздействия на самолет не было".

Тем временем сирийский фотограф и активист Мохаммед Гораб опубликовал фотографии падения самолета.