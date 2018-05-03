В Сирии упал российский истребитель, пилоты погибли
3 мая, 2018, 14:06
В Сирии упал российский истребитель Су-30СМ, в результате чего оба летчика погибли
Об этом сообщает министерство обороны России.
Отмечается, что самолет разбился около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим.
В ведомстве говорят, что самолет не сбили. Вероятнее всего, в двигатель самолета могла попасть птица, ведь "никакого огневого воздействия на самолет не было".
Тем временем сирийский фотограф и активист Мохаммед Гораб опубликовал фотографии падения самолета.
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