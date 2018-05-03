В столице на парковке произошла перестрелка: пострадал сотрудник СБУ
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
3 мая по ул. Вишняковская города Киева произошла драка и был слышен выстрел. Установлено, что по данному адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативник спецслужбы.
На месте между ними и неизвестными начался конфликт. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного - ранение в ногу.
Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская в комментарии Громадскому сообщила, что один из пострадавших - сотрудник столичного управления СБУ.
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