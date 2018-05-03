 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В столице на парковке произошла перестрелка: пострадал сотрудник СБУ

В Дарницком районе столицы возник конфликт между неизвестными мужчинами и представителями комиссии, которые делали замеры отведенного под паркоместа участка

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

3 мая по ул. Вишняковская города Киева произошла драка и был слышен выстрел. Установлено, что по данному адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативник спецслужбы.

На месте между ними и неизвестными начался конфликт. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного - ранение в ногу.

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская в комментарии Громадскому сообщила, что один из пострадавших - сотрудник столичного управления СБУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

3 мая, 2018 четверг

2 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать