В "Роме" шокированы судейством в матче с "Ливерпулем"

3 мая, 2018, 11:16

Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Мончи возмущен судейскими ошибками в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

Об этом сообщает Football Italia.

По словам Мончи, немецкий рефери Феликс Брых засчитал гол англичан из офсайда в первом полуфинальном матче (2:5), а в повторном - словенец Дамир Скомина не назначили два пенальти в ворота "Ливерпуля", когда "Рома" победила 4:2.

"Мы пропустили гол из офсайда в первом матче, здесь два пенальти, которые не поставили. В одном была чистая красная карточка. Пришло время представить наши голоса. Не только "Рома", но и "Ювентус" столкнулся с этим в матчах с "Реалом". Итальянский футбол должен подать голос, потому что то, что мы увидели в этот вечер, шокирует", - сказал Мончи.

По мнению спортивного директора "Ромы" в Лиге чемпионов уже давно пора ввести систему видеоповторов - VAR.

"Болельщики могут шутить, что при условии использования VAR в финале играли бы "Бавария" и "Рома", но это чистая правда", - убежден Мончі.