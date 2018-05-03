В "Роме" шокированы судейством в матче с "Ливерпулем"
Об этом сообщает Football Italia.
По словам Мончи, немецкий рефери Феликс Брых засчитал гол англичан из офсайда в первом полуфинальном матче (2:5), а в повторном - словенец Дамир Скомина не назначили два пенальти в ворота "Ливерпуля", когда "Рома" победила 4:2.
"Мы пропустили гол из офсайда в первом матче, здесь два пенальти, которые не поставили. В одном была чистая красная карточка. Пришло время представить наши голоса. Не только "Рома", но и "Ювентус" столкнулся с этим в матчах с "Реалом". Итальянский футбол должен подать голос, потому что то, что мы увидели в этот вечер, шокирует", - сказал Мончи.
По мнению спортивного директора "Ромы" в Лиге чемпионов уже давно пора ввести систему видеоповторов - VAR.
"Болельщики могут шутить, что при условии использования VAR в финале играли бы "Бавария" и "Рома", но это чистая правда", - убежден Мончі.
- В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Рома" победила "Ливерпуль" со счетом 4:2, но вылетела за поражение в первой игре - 2:5.
- После другого полуфинала ЛЧ между "Баварией" и "Реалом" недовольство судейством высказали футболисты немецкого клуба.
- Судейским скандалом, за назначенный в компенсированное время пенальти в ворота "Ювентуса", завершилось четвертьфинальное противостояние туринцев с "Реалом".
- В финале Лиги чемпионов 26 мая в Киеве сыграют "Ливерпуль" и "Реал".
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