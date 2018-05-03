В Молдове осудили восемь наемников, воевавших на стороне российских боевиков

3 мая, 2018, 18:09

В Молдавии суд вынес приговор в виде тюремного заключения восьми гражданам за участие в боях на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск

Об этом заявил генеральный прокурор Эдуард Харунжен, сообщает Reuters.

Генпрокурор во время своего выступления подчеркнул, что граждане Молдовы, работающие в России, рискуют быть втянутыми в конфликт на Донбассе.

"Это когда братья, отцы и мужья уходят на работу в восточные страны и там их вербуют в военные группы. Иногда они умирают там, а иногда они возвращаются домой, но у них окровавленные руки", - сказал он.

По словам прокурора, осужденные по данному делу подвергаются различным тюремным срокам. Сейчас еще 25 молдаван находятся в международных розысках в связи с войной на Донбассе.