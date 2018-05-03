В лондонском мусоре нашли мощи Папы Римского. Им около 2 тысяч лет

3 мая, 2018, 14:35

В мусоре, собранном в центре Лондона, был найден небольшой кожаный футляр, содержащий фрагмент кости, который, как полагают, является реликвией Святого Климента

Об этом пишет The Guardian.

Климент I был третьим Папой Римским, после святых Петра и Лина, и был убит почти 2 тысячи лет назад. Коробка изначально была запечатана красным воском и перевязана малиновыми шнурами, содержала фрагмент кости под стеклянным куполом с полоской бумаги, которая обозначает ее "Oss. S Clementis" - кость Святого Климента.

Святой Климент - достаточно размытая фигура, а детали его жизни туманны и противоречивы. По словам историков, он был убит примерно в 100 году нашей эры римским императором Траяном, будучи привязанным к якорю и брошенным в море у берегов Крыма: его судьба сделала его покровителем мореплавателей.

Находка оказалась в руках фирмы Enviro Waste, которая собирает как коммерческие, так и бытовые отходы. Реликвию заметили, когда сотрудники сортировали груз, чтобы отделить все, что можно переработать.

Сейчас фирма создала опрос в своем блоге, где люди могут предложить, куда дальше должна "уйти" реликвия.

Джеймс Рубин, владелец и исполнительный директор фирмы, описал находку как "важную часть истории", которая заслуживает соответствующего дома.

"Вы можете представить себе наше удивление, когда мы поняли, что наши клининговые команды нашли кость, которая принадлежит Папе Римскому - это не то, что вы ожидаете увидеть, даже в нашей работе. А мы часто сталкиваемся с некоторыми удивительными и прекрасными вещами", - сказал он.