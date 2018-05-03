В Латвии предлагают исключить российские каналы из кабельного телевидения

3 мая, 2018, 23:36

Группа латвийских депутатов передала на рассмотрение парламентских комиссий поправки к закону, согласно которым в пакетах телевидения 90% вещания должно быть на языках ЕС

Об этом сообщает портал Delfi.

"Длительная неспособность ответственных за отрасль Министерства культуры и Национального совета электронных СМИ предложить решение проблемы привела к тому, что сейчас нужно уже тушить пожар и срочно разрабатывать решения по поводу ограничения растущего влияния пропаганды Кремля", — заявила одна из инициаторов поправок, депутат Инесе Либина-Эгнера.

Ранее глава совета на 51% контролируемого государством предприятия Lattelecom Гатис Кокинсю, заявил, что компания не станет самовольно отключать своим клиентам доступ к российским телеканалам. Однако если поступит соответствующий приказ от регулятора общественных услуг, Lattelecom выполнит распоряжение.