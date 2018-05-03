В Госдепе США требуют освободить политзаключенного Бабуха, который голодает более 40 дней
Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт.
"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Бабуха, который голодает в течение 43 дней (46, если считать с 19 марта до 3 мая, - ред.)", - подчеркнула она.
По словам Науерт, действия России в отношении мужчины являются неприемлемыми, ведь его посадили за размещение украинского флага в Крыму. Более того, сейчас ему отказывают в медицинской помощи.
Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Russian flag in Crimea and deny him medical care.— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 мая 2018 г
- Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
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