В Госдепе США требуют освободить политзаключенного Бабуха, который голодает более 40 дней

3 мая, 2018, 08:20

Государственный департамент США требует от оккупационных властей России в Крыму освободить политзаключенного Владимира Бабуха

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Бабуха, который голодает в течение 43 дней (46, если считать с 19 марта до 3 мая, - ред.)", - подчеркнула она.

По словам Науерт, действия России в отношении мужчины являются неприемлемыми, ведь его посадили за размещение украинского флага в Крыму. Более того, сейчас ему отказывают в медицинской помощи.

Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Russian flag in Crimea and deny him medical care. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 мая 2018 г