В Германии начали строительство “Северного потока-2”
3 мая, 2018, 13:58
В немецком городе Лубмин федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания начали строительство немецкого спорного участка газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает DW.
В Германии начали выкапывать котлован и закладывать фундамент для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания. Представитель дочки "Газпрома" отметил, что работы ведутся согласно установленному графику.
Кроме Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. Этим газопроводом с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. В Германии экологическая организация Nabu оспаривает в суде выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- В Еврокомиссии заявили, что не поддержат "Северный поток-2".
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
- Во время визита в Киев Ангела Меркель подчеркнула в разговоре с Петром Порошенко на необходимости сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
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