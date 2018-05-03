В Германии начали строительство “Северного потока-2”

3 мая, 2018, 13:58

В немецком городе Лубмин федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания начали строительство немецкого спорного участка газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает DW.

В Германии начали выкапывать котлован и закладывать фундамент для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания. Представитель дочки "Газпрома" отметил, что работы ведутся согласно установленному графику.

Кроме Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. Этим газопроводом с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. В Германии экологическая организация Nabu оспаривает в суде выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.