В Бердянске конфисковали свыше 30 литров опия на 2,5 млн гривень

3 мая, 2018, 21:12

Сотрудники Нацполиции ликвидировали наркопритон и изъяли наркотики на сумму почти 2,5 миллиона гривень

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

2 мая полицейские Запорожской области провели санкционированный обыск на территории домовладения в городе Бердянск. По месту жительства ранее судимого мужчины 1974 года работники полиции обнаружили и изъяли более 30,5 литра наркотического средства "опий экстракционный». По ценам наркосбытчиков, стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,4 млн гривень.

Кроме того, на момент обыска в квартире находились две ранее судимые местные жительницы 1975 и 1987 года рождения, которым хозяин предоставил помещение для изготовления и употребления наркотиков.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и статьи "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов "

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