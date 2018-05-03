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В Балаклее снова слышны взрывы: Люди говорят об эвакуации школ, - СМИ


фото: dsns.gov.ua
В городе Балаклея Харьковской области, вероятно, произошло возгорание после планового подрыва боеприпасов

Об этом сообщает "Громадське.Харків".

"По словам мэра Балаклеи, сначала был плановый подрыв снарядов, после этого на арсенале начался пожар и взрывы снарядов", - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям изданию подтвердили информацию, о том, что на складах начался пожар.

Тем временем депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах написал, что в городе слышны взрывы. В комментариях под его постом люди пишут, что из школ эвакуируют детей.

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