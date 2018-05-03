В Балаклее снова слышны взрывы: Люди говорят об эвакуации школ, - СМИ
3 мая, 2018, 14:43
В городе Балаклея Харьковской области, вероятно, произошло возгорание после планового подрыва боеприпасов
Об этом сообщает "Громадське.Харків".
"По словам мэра Балаклеи, сначала был плановый подрыв снарядов, после этого на арсенале начался пожар и взрывы снарядов", - говорится в сообщении.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям изданию подтвердили информацию, о том, что на складах начался пожар.
Тем временем депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах написал, что в городе слышны взрывы. В комментариях под его постом люди пишут, что из школ эвакуируют детей.
В г. #Балаклея (Харьковская обл.) опять слышны взрывы. Возможно, горит военная база. pic.twitter.com/4QPyU0ipnT— Слобожанин (@slobozhanyn) 3 мая 2018 г.
Все по теме: Взрыв оружия в Балаклее
- Напомним, 23 марта в 2:45 на Харьковщине загорелась крупнейшая база Украины с оружием.
- Из-за взрывов вблизи Балаклеи повреждены почти 250 домов.
- Количество пострадавших в результате взрывов в Балаклее выросло до 5 человек.
- Из-за взрывов в Балаклее погибла женщина.
- По предварительным подсчетам, ущерб от взрывов и пожаров на складах Балаклее составляют около 220 млн грн.
- Правительство выделило 100 млн гривен для помощи Балаклее после пожара.
- После ликвидации пожара на складе с оружием в Балаклее выяснилось, что только 30% боеприпасов удалось спасти.
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