В Балаклее снова слышны взрывы: Люди говорят об эвакуации школ, - СМИ

3 мая, 2018, 14:43

В городе Балаклея Харьковской области, вероятно, произошло возгорание после планового подрыва боеприпасов

Об этом сообщает "Громадське.Харків".

"По словам мэра Балаклеи, сначала был плановый подрыв снарядов, после этого на арсенале начался пожар и взрывы снарядов", - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям изданию подтвердили информацию, о том, что на складах начался пожар.

Тем временем депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах написал, что в городе слышны взрывы. В комментариях под его постом люди пишут, что из школ эвакуируют детей.