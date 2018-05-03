Укртелеком отключит систему экстренного оповещения на Киевщине

3 мая, 2018, 23:12

Укртелеком с 14 мая отключит от электропитания систему оповещения на Киевщине из-за того, что Киевская ОГА проигнорировала обращение по поводу соглашений на обслуживание аппаратуры

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для обслуживания аппаратуры оповещения областные государственные администрации обязаны предусматривать соответствующее финансирование и заключать договоры с предприятиями.

Также в компании заявили, что, несмотря на обращение, Киевская ОГА уже два года подряд игнорирует подписание соответствующих договоров для финансирования работ по обслуживанию технических средств оповещения.

В компании отметили, что ранее продолжали поддерживать в готовности к применению систему оповещения Киевской области за собственные средства.