Укртелеком отключит систему экстренного оповещения на Киевщине
3 мая, 2018, 23:12
Укртелеком с 14 мая отключит от электропитания систему оповещения на Киевщине из-за того, что Киевская ОГА проигнорировала обращение по поводу соглашений на обслуживание аппаратуры
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для обслуживания аппаратуры оповещения областные государственные администрации обязаны предусматривать соответствующее финансирование и заключать договоры с предприятиями.
Также в компании заявили, что, несмотря на обращение, Киевская ОГА уже два года подряд игнорирует подписание соответствующих договоров для финансирования работ по обслуживанию технических средств оповещения.
В компании отметили, что ранее продолжали поддерживать в готовности к применению систему оповещения Киевской области за собственные средства.
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