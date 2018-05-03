Украина за год снизила импорт газа в 2,2 раза

3 мая, 2018, 14:43

Украина в январе-апреле 2018 года сократила импорт природного газа в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на “Укртрансгаз”.

В общем за первые 4 месяца 2018 года Украина сократила импорт газа с 2 млрд 554,1 млн куб. м до 2 млрд 208,5 млн куб. м.

В частности, со стороны Словакии за этот период поступило 1 млрд 425,7 млн куб. м газа (-63,9% к январю-апрелю-2017), Венгрии - 510,3 млн куб. м (+ 30,3%) и Польши - 272,5 млн куб. м (-35,3%).

В апреле-2018 импорт составил 389,9 млн куб. м газа, что на 27,8% меньше, чем в апреле-2017 (539,9 млн куб. м).

При этом Украина уже почти 2,5 года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ОАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 14 млрд 50,1 млн куб. м.