Украина за год снизила импорт газа в 2,2 раза
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на “Укртрансгаз”.
В общем за первые 4 месяца 2018 года Украина сократила импорт газа с 2 млрд 554,1 млн куб. м до 2 млрд 208,5 млн куб. м.
В частности, со стороны Словакии за этот период поступило 1 млрд 425,7 млн куб. м газа (-63,9% к январю-апрелю-2017), Венгрии - 510,3 млн куб. м (+ 30,3%) и Польши - 272,5 млн куб. м (-35,3%).
В апреле-2018 импорт составил 389,9 млн куб. м газа, что на 27,8% меньше, чем в апреле-2017 (539,9 млн куб. м).
При этом Украина уже почти 2,5 года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ОАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 14 млрд 50,1 млн куб. м.
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