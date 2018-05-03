Ученые создали куртку для симуляции физических ощущений

3 мая, 2018, 12:32

Разработчики Disney и MIT считают, что такая одежда будет использоваться вместе со шлемами виртуальной реальности

Об этом пишет The Verge.

Исследователи из Disney Research, MIT Media Lab и Университета Карнеги - Меллона представили новую разработку - куртку, которая симулирует физические ощущения в среде виртуальной реальности.

Куртка (разработчики называют ее Force Jacket) оснащена воздушными подушками, которыми управляет специальный компьютер, сдувая и надувая их.

Создатели предполагают, что для более глубокого "погружения в" куртку можно будет использовать с VR-гарнитурами; она сможет симулировать различные ощущения - в частности, от объятий, от удара и даже от ползучей по телу змеи. Воздушные подушки связаны с датчиками силы, которые передают колебания и вибрации определенных частей тела.

Весит такая куртка около 2,25 килограмма и включает 26 надувных отсеков, которые находятся спереди, по бокам, сзади и на рукавах. Ощущение, как отмечается, передаются курткой с помощью изменения скорости, силы и продолжительности надувания и сдувания подушек.

Исследователи создали три VR-приложения для тестирования куртки: один из них посвящен виртуальной игре в снежки, второй является симуляцией змеи, которая ползет по телу, третий - симуляция "растущих мышц".