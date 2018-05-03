Ученые создали куртку для симуляции физических ощущений
Об этом пишет The Verge.
Исследователи из Disney Research, MIT Media Lab и Университета Карнеги - Меллона представили новую разработку - куртку, которая симулирует физические ощущения в среде виртуальной реальности.
Куртка (разработчики называют ее Force Jacket) оснащена воздушными подушками, которыми управляет специальный компьютер, сдувая и надувая их.
Создатели предполагают, что для более глубокого "погружения в" куртку можно будет использовать с VR-гарнитурами; она сможет симулировать различные ощущения - в частности, от объятий, от удара и даже от ползучей по телу змеи. Воздушные подушки связаны с датчиками силы, которые передают колебания и вибрации определенных частей тела.
Весит такая куртка около 2,25 килограмма и включает 26 надувных отсеков, которые находятся спереди, по бокам, сзади и на рукавах. Ощущение, как отмечается, передаются курткой с помощью изменения скорости, силы и продолжительности надувания и сдувания подушек.
Исследователи создали три VR-приложения для тестирования куртки: один из них посвящен виртуальной игре в снежки, второй является симуляцией змеи, которая ползет по телу, третий - симуляция "растущих мышц".
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