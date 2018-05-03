Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

3 мая, 2018, 12:15

Представители американской Республиканской партии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира 2019 года

Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что 18 республиканцев написали письмо норвежскому Нобелевскому комитету, в котором говорится о том, что Трамп должен "получить Нобелевскую премию мира 2019 года в знак признания его работы по прекращению корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира в регионе".

Существует несколько правил, определяющих, кого можно номинировать на эту премию. Это, в частности, члены национальных законодательных органов, профессора и бывшие лауреаты премии. Комитет уже имеет 330 номинантов на премию 2018 года, победителя которой объявят в конце этого года.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что он считает, что американский президент действительно достоин этой награды.

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