Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Об этом сообщает издание The Independent.
Отмечается, что 18 республиканцев написали письмо норвежскому Нобелевскому комитету, в котором говорится о том, что Трамп должен "получить Нобелевскую премию мира 2019 года в знак признания его работы по прекращению корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира в регионе".
Существует несколько правил, определяющих, кого можно номинировать на эту премию. Это, в частности, члены национальных законодательных органов, профессора и бывшие лауреаты премии. Комитет уже имеет 330 номинантов на премию 2018 года, победителя которой объявят в конце этого года.
Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что он считает, что американский президент действительно достоин этой награды.
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- Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин накануне анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.
- Отметим, в конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.
- После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Напомним, в марте представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
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