Трамп заплатил более $130 тыс. за молчание порнозвезды, - юрисконсульт президента

3 мая, 2018, 14:15

Президент США Дональд Трамп возместил свыше $130 тыс. своему адвокату Майклу Коэну на оплату за молчание порнозвезды Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд)

Об этом заявил 2 мая экс-мэр Нью-Йорка и нынешний юрисконсульт Трампа Руди Джулиани, передает DW.

По словам Джулиани, эти средства были проведены через юрфирму. Юрист подчеркнул, что это не нарушает правил финансирования предвыборной кампании, поскольку это не были “средства кампании”.

Трамп к прошлой неделе отрицал, что знал о платеже, а потом заявил, что Коэн “заключил соглашение” с порноактрисой от его имени. Коэна подозревали в нарушении законодательства, поскольку деньги ушли на предотвращение появления негативной информации в СМИ.

Ранее Клиффорд подала в суд против Коэна за клевету в ответ на призыв принести извинения за интервью телеканалу CBS. В нем актриса рассказала о том, что ей угрожали за связь с Трампом.

По словам Клиффорд, однажды к ней на парковке подошел неизвестный и сказал: “Оставь Трампа в покое. Забудь об этой истории”. Женщина была вместе с дочкой. Мужчина наклонился к девочке и сказал: “Какая хорошенькая девочка. Было бы жаль, если бы что-то случилось с ее мамой”.

Актриса фильмов для взрослых рассказала, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году, через год после женитьбы Дональда и Мелании Трамп. Стефани утверждает, что связь между ней и нынешним президентом США продолжался и год спустя.

В начале марта этого года она заявила, что подает в суд на Трампа, поскольку хочет аннулировать соглашение о неразглашении информации в отношении сексуальных отношений с ним. В феврале адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что он лично и из собственных средств заплатил актрисе 130 тысяч долларов в октябре 2016 года, накануне президентских выборов в США. Адвокат Трампа отрицал слухи о том, что его шеф имел связь с Клиффорд.