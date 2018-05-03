Танк наехал на снаряд: в Минобороны рассказали о причинах взрывов в Балаклее

3 мая, 2018, 19:00

Взрывы в Балаклее Харьковской области начались после наезда пожарного танка на взрывчатку

Об этом сообщил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов, передает "057.ua".

"Начался пожар, и боеприпасы 100 мм и 120 мм начали взрываться от пожара. Предварительная причина возгорания - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории", - заявил Горбунов.

Отмечается, что в результате взрывов никто не пострадал.

Справка

В марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекты инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклее было выделено 100 млн гривень. Тогда министр обороны Степан Полторак сообщал, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.

В прошлом году основной версией причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее назывался теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл поджог арсенала прямым актом агрессии России.

Другие взрывы на военных складах в Украине

2015 год. Сватово

29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны с боеприпасами в городе Сватово Луганской области. В арсенале, по данным Луганской областной военно-гражданской администрации, было ориентировочно 3,5 тыс. т боеприпасов различной модификации. Из-за пожара они начали взрываться.

Снаряды разрывались в черте города, погибло трое военных и одна местная жительница. Расстояние от складов до ближайшего жилого дома составляло всего 300 м. Была объявлена эвакуация. После ликвидации пожара вокруг складов в течение нескольких дней разминировали территорию - почти 8 га. В феврале следующего года, когда сошел снег, эту работу пришлось продолжить: на поверхности появились не найденные ранее неразорвавшиеся снаряды.

По данным Министерства инфраструктуры, в результате ЧП были повреждены 59 многоэтажных домов, 581 частный дом и 21 объект социальной сферы. На восстановление Кабинет министров выделил 52,65 млн гривен.

2017 год. Мариуполь

В Донецкой области под Мариуполем 22 сентября 2017 около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль раздались взрывы. На место сразу выехали правоохранители, которые взяли территорию в окружение, чтобы люди не попали в огненную ловушку.

Минобороны сообщило, что пришлось эвакуировать личный состав воинской части. В Оперативном командовании "Юг" заявили, что пожар и детонация боеприпасов не угрожают жизни местных жителей и военнослужащих ВСУ.

В течение 23-24 сентября во время ликвидации последствий пожара, к которой привлекли 90 человек и 33 единицы техники, было изъято почти 1,5 тысячи взрывоопасных предметов. При этом военный прокурор АТО Олег Цицак рассказал, что основной причиной пожара и последующей детонации боеприпасов стал поджог сухой травы на соседнем поле. Он также отметил факт халатности со стороны военнослужащих, которые хранили большое количество боеприпасов в ненадлежащих условиях. По его словам, по состоянию на 24 сентября все боеприпасы, которые не разорвались, были утилизированы. В результате пожара серьезно пострадали шесть домов.

2017 год. Калиновка

На арсенале Вооруженных сил Украины под Винницей вечером 26 сентября 2017 произошло чрезвычайное событие, начали взрываться боеприпасы. Воздушное пространство в зоне взрывов над Калиновкой Винницкой области в радиусе 50 км закрыли. Был изменен график движения 47 поездов. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что взрывы на военном складе в Калиновке были зафиксированы на площадке танковых боеприпасов. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, пожар начался из-за "внешней причины".

27 сентября в Калиновском районе были эвакуированы 28,3 тысяч человек, к тому же из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных. Людей, эвакуированных с места чрезвычайной ситуации, размещали в школах Винницы.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что чрезвычайное происшествие на складах в Калиновке прокуратура предварительно квалифицировала как диверсию. Президент Украины Петр Порошенко в связи с чрезвычайной ситуацией на складах с боеприпасами в Калиновке под Винницей принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций.