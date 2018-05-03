Ситуация на Донбассе остается напряженной: Ранены 3 бойцов ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 2 мая ситуация на Донбассе оставалась неизменно напряженной, а боевые действия продолжались преимущественно на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям украинской армии, используя артиллерию и минометы.
"Во время боевых действий в подразделениях наших войск ранены трое военнослужащих. Их оперативно доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное. По данным разведки, за минувшие сутки, 2 мая, потери противника – четверо раненых. Украинские воины не препятствовали их эвакуации", - отметили в ведомстве.
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