Синоптик рассказала, когда в Украине закончится жара

3 мая, 2018, 11:03

В Украине и дальше будет держаться жара и преимущественно сухой воздух, причиной чего стал антициклон с востока

Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, понижение температуры на 2-5 градусов на большей части Украины будет наблюдаться 6 мая, на западной территории — уже с 5 мая. Температурные отметки будут достигать +22-27 градусов по Цельсию, в связи с этим местами возможны кратковременные дожди с грозами.

К этому времени по всей территории Украины будет держаться жара, сообщает синоптик. Уже в 10 утра температура воздуха была +22 градуса, немного прохладнее на западе - +19 градусов по Цельсию. В этой части страны возможны также дожди, которые местами доходят до Житомирщины.

Завтра в Украине ожидается +25-32 градуса, сухо и жарко.

В Киеве июльские показатели будут держаться до 6 мая, в воскресенье температура воздуха понизится до более комфортных показателей.