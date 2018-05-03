Стало известно, в какой стране воздух самый чистый в мире

3 мая, 2018, 14:48

Всемирная организация здравоохранения признала Финляндию страной с самым чистым в мире воздухом

Об этом сообщает Финский метеорологический институт со ссылкой на данные ВОЗ.

По данным ВОЗ, концентрация мелких частиц в воздухе Финляндии составляет 6 микрограмм на кубический метр. Также среди стран с самым чистым воздухом - Эстония, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия.

Плохая ситуация с воздухом - в странах Ближнего и Дальнего Востока и Африки. В индийских местах концентрация загрязнения воздуха достигает до 100 мкг/м3.

Самый загрязненный воздух - в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

В Украине, согласно с инфографикой на сайте ВОЗ, загрязненность воздуха может достигать от 11 до 25 мкг/м3.

Воздух исследовали в 2500 місцевосцях в более 100 странах с 2008 по 2016 годы.