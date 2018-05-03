Стало известно, в какой стране воздух самый чистый в мире
3 мая, 2018, 14:48
Всемирная организация здравоохранения признала Финляндию страной с самым чистым в мире воздухом
Об этом сообщает Финский метеорологический институт со ссылкой на данные ВОЗ.
По данным ВОЗ, концентрация мелких частиц в воздухе Финляндии составляет 6 микрограмм на кубический метр. Также среди стран с самым чистым воздухом - Эстония, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия.
Плохая ситуация с воздухом - в странах Ближнего и Дальнего Востока и Африки. В индийских местах концентрация загрязнения воздуха достигает до 100 мкг/м3.
Самый загрязненный воздух - в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.
В Украине, согласно с инфографикой на сайте ВОЗ, загрязненность воздуха может достигать от 11 до 25 мкг/м3.
Воздух исследовали в 2500 місцевосцях в более 100 странах с 2008 по 2016 годы.
- Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что из-за загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают 7 млн человек.
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