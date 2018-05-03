СНБО наложил санкции на российского бизнесмена Дерипаску
3 мая, 2018, 16:01
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, против которого США ввели санкции, также включен в украинский список санкций
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в Кабмине.
"Дерипаску в наш список санкций включили", - сообщил источник агентства.
- Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины.
- 24 апреля страны Большой семерки заявили о готовности расширить санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.
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Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что новых санкций против РФ не будет, пока она не совершит очередную провокацию.
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