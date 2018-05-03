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СНБО наложил санкции на российского бизнесмена Дерипаску

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, против которого США ввели санкции, также включен в украинский список санкций

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в Кабмине.

"Дерипаску в наш список санкций включили", - сообщил источник агентства.

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