Смертность от инфарктов в Украине снизилась на 20%, - Гройсман
3 мая, 2018, 15:36
Впервые за последние десятилетия показатель смертности от инфарктов снизился на 20%
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
"Когда мы запускали программу "Доступные лекарства" и строительство сети кардиоцентров в регионах, то главной задачей, которую я ставил, было достижение уменьшения смертности украинцев, в частности, и от самой распространенной причины - сердечно-сосудистых заболеваний”, - говорится в сообщении.
Впервые за последние десятилетия в областях, где работает новое ангиографическое оборудование, показатель смертности от инфарктов снизился на 20%.
"Спасено 420 жизней! Это чьи-то родные и близкие, чьи-то улыбки, мечты, планы и надежды. Ради них стоило начинать и продолжать изменения в здравоохранении”, - добавил премьер.
- По информации МЗ, почти 67% всех смертей украинцев вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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