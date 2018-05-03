Сериал "Рассказ служанки" продлят на третий сезон

3 мая, 2018, 10:46

Стримминговый сервис Hulu снимет третий сезон сериала "Рассказ служанки"

Об этом пишет Variety.

Авторы решили снять новые серии через неделю после того, как вышел второй сезон. Первую серию посмотрело вдвое больше зрителей, чем пилотный эпизод.

Драма снята по бестселлеру Маргарет Этвуд. В сериале показывают антиутопического мир, где женщины лишены многих прав, а вокруг – тоталитаризм и патриархат.

Все происходит в Республике Галаад, которая постоянно ведет войну с соседними странами. В будущем только одна из ста женщин сможет иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа, отправляют в специальные лагеря, где их готовят к единственной функции – зачатия и рождения детей для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

Кстати, за свою роль актриса Элизабет Мосс получила "Золотой глобус".