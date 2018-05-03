Саммит Украина-ЕС проведут перед саммитом НАТО, - СМИ

3 мая, 2018, 20:00

Европейский Союз и Украина предварительно согласовали дату проведения саммита Украина-ЕС, он состоится 9 июля

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что дата будет официально объявлена ​​в течение ближайшей недели.

Также об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Саммит Украина-ЕС предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе", - написал он.

Также журналист пошутил по поводу того, что саммит не был заблокирован венгерской стороной. Страны-члены не могут блокировать проведение таких мероприятий по линии ЕС.

11-12 июля в Брюсселе состоится также саммит НАТО, на одно из мероприятий в рамках которого Украина получила официальное приглашение.

Между тем, проведение комиссии Украина-НАТО остается заблокированным из-за позиции Венгрии. Пока неизвестно, останется ли президент Петр Порошенко в Брюсселе в день между двумя саммитами.