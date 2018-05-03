the EU-#Ukraine summit is preliminary set for 9 July in Brussels. that means that Poroshenko should be able to stay for the NATO summit on 11-12 July. #Hungary permitting...
Саммит Украина-ЕС проведут перед саммитом НАТО, - СМИ
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.
Ожидается, что дата будет официально объявлена в течение ближайшей недели.
Также об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Саммит Украина-ЕС предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе", - написал он.
Также журналист пошутил по поводу того, что саммит не был заблокирован венгерской стороной. Страны-члены не могут блокировать проведение таких мероприятий по линии ЕС.
11-12 июля в Брюсселе состоится также саммит НАТО, на одно из мероприятий в рамках которого Украина получила официальное приглашение.
Между тем, проведение комиссии Украина-НАТО остается заблокированным из-за позиции Венгрии. Пока неизвестно, останется ли президент Петр Порошенко в Брюсселе в день между двумя саммитами.
- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния из-за статьи об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии грозил заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
- Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- Украина в Брюсселе обязалась сохранить образовательные права нацменьшинств.
- Венецианская комиссия пришла к выводу, что права венгроязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - ту, которая устанавливает язык обучения.
- Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- Венгрия требует, чтобы Украина "притормозила" с законом об образовании до 2023 года.
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