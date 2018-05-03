Российские боевики обстреляли Зайцево из тяжелой артиллерии: повреждены дома и инфраструктура
3 мая, 2018, 12:56
В четверг, 3 мая, российские наемники обстреляли поселок городского типа Зайцево Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Террористы обстреляли поселок около 08:30, применив запрещенную 122-мм артиллерию.
В результате обстрела были разрушены хозяйственные постройки, иссечено стены домов и повалены электрические опоры.
- Напомним, ранее оккупанты выпустили 15 снарядов калибра 152 мм по населенному пункту Троицкое, где нет позиций.
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