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Российские боевики обстреляли Зайцево из тяжелой артиллерии: повреждены дома и инфраструктура

В четверг, 3 мая, российские наемники обстреляли поселок городского типа Зайцево Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Террористы обстреляли поселок около 08:30, применив запрещенную 122-мм артиллерию.

В результате обстрела были разрушены хозяйственные постройки, иссечено стены домов и повалены электрические опоры.

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