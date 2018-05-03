Россия взялась за досмотр судов, следующих в Украину

3 мая, 2018, 12:50

Пограничники Донецкого пограничного отряда зафиксировали уже несколько случаев остановки Россией невоенных судов для их осмотра

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации судокоманды.

В понедельник, во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в судокоманде - граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавший по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь), судо во время прохождения Керченского пролива остановил пограничный сторожевой корабль ФСБ.

Оккупанты осмотрели судо и провели идентификацию членов суднокоманди, замечаний они не имели.

В тот же день так же задержали теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), а его судокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители страны-агрессора остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа – граждане Болгарии), направляющегося по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь).

Некоторые суда проверяют несколько раз: во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судо во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования суда рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы его снова было остановлено оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов судокоманды.

Накануне оккупантами остановлено судо под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), который следовал по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).

При этом никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины.