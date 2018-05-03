Рейтинг самых высоких зарплат от Госстата: Донецкая область - среди лидеров

3 мая, 2018, 16:34

Средняя заработная плата по Украине в течение января-марта выросла на 671 гривню

Об этом сообщает Госстат.

Так, средняя зарплата по стране в январе составила 7,7 тыс. гривень, в феврале уже 7,8 тыс. (101,5% от предыдущего месяца), а в марте уже 8,3 тыс. гривень (107,1% от предыдущего месяца).

В частности в марте среди самых “богатых” областей оказались Киев (13,2 тыс. гривень), Донецкой (8,9 тыс.) и Днепропетровской (8,4 тыс.) области.

Самую низкую заработную плату выплачивают в Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях - везде примерно 6,4 тыс. гривень.