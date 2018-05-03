Рейтинг самых высоких зарплат от Госстата: Донецкая область - среди лидеров
3 мая, 2018, 16:34
Средняя заработная плата по Украине в течение января-марта выросла на 671 гривню
Об этом сообщает Госстат.
Так, средняя зарплата по стране в январе составила 7,7 тыс. гривень, в феврале уже 7,8 тыс. (101,5% от предыдущего месяца), а в марте уже 8,3 тыс. гривень (107,1% от предыдущего месяца).
В частности в марте среди самых “богатых” областей оказались Киев (13,2 тыс. гривень), Донецкой (8,9 тыс.) и Днепропетровской (8,4 тыс.) области.
Самую низкую заработную плату выплачивают в Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях - везде примерно 6,4 тыс. гривень.
- По данным Госстата, средняя зарплата марта в 2,3 раза превысила минимальную.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве