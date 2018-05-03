Работника СБУ, пойманного на взятке $ 47 тыс., выпустили под залог в 1,2 млн
3 мая, 2018, 14:49
Руководитель структурного подразделения межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Карамушка, который был пойман на большой сумме взятки, вышел из СИЗО под залог
Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко в комментарии Укринформу.
"Вчера родственники внесли за Карамушку залог в размере 1,2 млн грн и он вышел из СИЗО", - сказал Кривенко.
Он добавил, что САП обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Соломенского райсуда об избрании Карамушке меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн грн. В прокуратуре настаивают, что залог задержанному работнику СБУ должен быть увеличен до 8 млн грн.
Кривенко также сообщил, что САП готовит ходатайство в суд об отстранении Карамушки от должности на период следствия.
- Напомним, 24 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины задержали на взятке в $47,5 тысяч. работника столичного главка СБУ. Руководитель НАБУ Артем Сытник отметил, что деньги задержанный требовал от граждан за фейковые документы, которые дают право на проживание на территории Украины. Руководитель НАБУ уточнил, что спецслужбу брал по $3 тыс. с каждого "клиента".
- Во время задержания обнаружили бокалы из-под шампанского, патроны и вещество очень похоже на известное наркотическое вещество", - рассказал Сытник.
- Чиновник также обвинил один из департаментов СБУ в срыве спецоперации НАБУ.
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