Работника СБУ, пойманного на взятке $ 47 тыс., выпустили под залог в 1,2 млн

3 мая, 2018, 14:49

Руководитель структурного подразделения межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Карамушка, который был пойман на большой сумме взятки, вышел из СИЗО под залог

Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко в комментарии Укринформу.

"Вчера родственники внесли за Карамушку залог в размере 1,2 млн грн и он вышел из СИЗО", - сказал Кривенко.

Он добавил, что САП обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Соломенского райсуда об избрании Карамушке меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн грн. В прокуратуре настаивают, что залог задержанному работнику СБУ должен быть увеличен до 8 млн грн.

Кривенко также сообщил, что САП готовит ходатайство в суд об отстранении Карамушки от должности на период следствия.