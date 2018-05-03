"Закрытие" Cambridge Analytica: владельцы планируют перезапустить фирму, - СМИ

3 мая, 2018, 13:40

Даже после официального закрытия компания Cambridge Analitica, которая собрала данные 87 пользователей Facebook, может продолжить свою работу, хоть и под другим брендом

Об этом сообщает The Register.

Компания, ранее известная под названием Cambridge Analtica, шокировала мир, когда объявила о немедленном завершении работы и ликвидацию своего бизнеса.

Однако "закрытие" может быть недолговечным, ведь официальные документы указывают на то, что лица, которые лежат в основе противоречивой аналитической компании, открыли новую фирму с менее токсичным брендом.

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"В течение последних нескольких месяцев компания Cambridge Analytica была предметом многочисленных необоснованных обвинений, и, несмотря на усилия компании, направленные на то, чтобы исправить такую ​​репутацию, ее связали не только с незаконной деятельностью, но и деятельностью, противоречащая стандартам интернет-рекламы как на политической, так и на коммерческой арене ", - заявил представитель компании.