"Закрытие" Cambridge Analytica: владельцы планируют перезапустить фирму, - СМИ
Об этом сообщает The Register.
Компания, ранее известная под названием Cambridge Analtica, шокировала мир, когда объявила о немедленном завершении работы и ликвидацию своего бизнеса.
Однако "закрытие" может быть недолговечным, ведь официальные документы указывают на то, что лица, которые лежат в основе противоречивой аналитической компании, открыли новую фирму с менее токсичным брендом.
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"В течение последних нескольких месяцев компания Cambridge Analytica была предметом многочисленных необоснованных обвинений, и, несмотря на усилия компании, направленные на то, чтобы исправить такую репутацию, ее связали не только с незаконной деятельностью, но и деятельностью, противоречащая стандартам интернет-рекламы как на политической, так и на коммерческой арене ", - заявил представитель компании.
- Напомним, 17 марта стало известно, что британо-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала глава компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
- В марте Израиль начал расследование в отношении утечки персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечке данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
- 2 мая политически аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
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