"Новая почта" подала в суд на НБУ из-за лицензий для "Укрпочты"
3 мая, 2018, 17:15
Компания “Новая почта” подала в суд на НБУ с целью признать незаконным постановление “О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денег”
Соответствующий иск зарегистрировал Окружной административный суд города Киева, сообщает FinClub.
Постановление Нацбанка №138 от 21 декабря 2017 года разрешило “Укрпочте” в апреле получить лицензию на перевод денег в национальной валюте, не открывая счетов.
Также НБУ зарегистрировал соглашения об участии “Укрпочты” в международных платежных системах.
Сейчас “Новая почта” требует признать в суде незаконным постановление Нацбанка.
Читайте также
-
-
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
Читайте также
-
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве