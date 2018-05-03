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"Новая почта" подала в суд на НБУ из-за лицензий для "Укрпочты"

Компания “Новая почта” подала в суд на НБУ с целью признать незаконным постановление “О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денег”

Соответствующий иск зарегистрировал Окружной административный суд города Киева, сообщает FinClub.

Постановление Нацбанка №138 от 21 декабря 2017 года разрешило “Укрпочте” в апреле получить лицензию на перевод денег в национальной валюте, не открывая счетов.

Также НБУ зарегистрировал соглашения об участии “Укрпочты” в международных платежных системах.

Сейчас “Новая почта” требует признать в суде незаконным постановление Нацбанка.

 

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