"Азовмаш", "Турбоатом", ОПЗ: Правительственный комитет утвердил 26 предприятий для приватизации

3 мая, 2018, 13:55

Правительственный комитет по экономической политике утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год

Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

"Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг - утверждение правительством. В списке 26 предприятий", - написал Трубаров.

18 объектов из списка находятся в управлении ФГИ. Это ОАО "Тернопольоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", Акционерная компания "Харьковоблэнерго", ПАО "Николаевоблэнерго", ПАО "Хмельницкоблэнерго", Пао "Херсонская ТЭЦ", Чао "Днепровская ТЭЦ", ПАО "Криворожская теплоцентраль", гп "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", ПАО "Азовмаш", ПАО "Турбоатом", ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", ОАО "Ориана", Государственное предприятие "Завод алюминиевой фольги", Чао "Президент-Отель".

Приватизация ПАО "Центрэнерго", ПАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Сумыхимпром" будет проходить в соответствии с заключительных и переходных положений закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Еще 3 объекта находятся в управлении Минэкономразвития: ПАО "Объединенная горно-химическая компания", госпредприятие "Завод "Электротяжмаш", гп "Днепровский электровозостроительный завод".

2 объекта находятся в управлении Минагрополитики - ПАО "Аграрный фонд" и ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

1 объект подчинен Минэнергоугля - госпредприятие "Угольная компания "Краснолиманская".

1 объект подчинен Кабмину - государственное ОАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".

1 объект подчинен министерству здравоохранения - Чао "ИНДАР".