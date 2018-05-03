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Пропавший возле Широкино военный оказался дезертиром, - штаб ООС

Украинский военный, который исчез в районе населенного пункта Широкино неподалеку Мариуполя во время артиллерийского обстрела боевиками позиций сил ООС, оказался беглецом

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

В штабе выяснили, что военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию, воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российскими войсками, после чего исчез из поля зрения товарищей и пересек линию столкновения.

По данным штаба ООС, военный сбежал из подразделения за долги в несколько десятков тысяч гривен.

В то же время разведка сообщила, что российские спецслужбы пока заставляют дезертира дать интервью с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты.

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