Пропавший возле Широкино военный оказался дезертиром, - штаб ООС
3 мая, 2018, 10:18
Украинский военный, который исчез в районе населенного пункта Широкино неподалеку Мариуполя во время артиллерийского обстрела боевиками позиций сил ООС, оказался беглецом
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
В штабе выяснили, что военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию, воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российскими войсками, после чего исчез из поля зрения товарищей и пересек линию столкновения.
По данным штаба ООС, военный сбежал из подразделения за долги в несколько десятков тысяч гривен.
В то же время разведка сообщила, что российские спецслужбы пока заставляют дезертира дать интервью с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты.
- Напомним, ранее сообщалось, что 2 мая в 15:45 после обстрела противником из артилерии было обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил.
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