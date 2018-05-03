Представители ГПУ отобрали у адвоката генерала Гриняка компьютер
Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Гриняка Станислав Иваницкий.
Он отметил, что следователь и прокурор по этому делу вновь совершают действия, направленные на существенное нарушение прав стороны защиты.
"Сегодня, когда я прибыл к ДВР ГПУ, они не придумали ничего умнее, чем забрать компьютер, с помощью которого я осуществлял копирование электронных данных, содержащихся на компакт-дисках, которые приобщены к материалам дела. Моя просьба вернуть компьютер осталась без удовлетворения", - отметил Иваницкий.
По его словам, таким образом Департамент Спецрасследований (ДВР) Генпрокуратуры в очередной раз воспрепятствовал стороне защиты в полноценной реализации ее процессуальных прав.
"Очевидно, отдельные сотрудники ДВР ГПУ четко понимают, что когда это дело будет передано в суд, то оно будет неизбежно обречено на провал, поэтому заранее предвидя негативный для них результат рассмотрения этого дела, они решили хотя бы искусственно усложнить нам сам процесс участия в деле", - подытожил Иваницкий.
Он добавил, что такие действия ГПУ все же не помешают стороне защиты должным образом подготовиться к участию в судебном разбирательстве данного дела и достойно отстоять правду и добиться справедливого оправдательного приговора.
- Как считают в ГПУ, действующие чиновники МВД Владимир Гриняк, Анатолий Серединский, Игорь Бабич и их бывший коллега Сергей Поготов держали постоянную связь с командирами "Беркута" во время трагических событий на Майдане.
- Гриняк и Бабич сейчас находятся под ночным домашним арестом. От своих нынешних должностей они не отстранены.
- Ранее адвокат Иваницкий сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ мешает стороне защиты изучать материалы уголовного производства.
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