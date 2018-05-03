Представители ГПУ отобрали у адвоката генерала Гриняка компьютер

3 мая, 2018, 10:25

Представители Генпрокуратуры отказываются отдавать компьютер адвокату по делу подозреваемого в организации штурма Майдана 18 февраля 2014 года генерал-майора Нацгвардии Владимира Гриняка

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Гриняка Станислав Иваницкий.

Он отметил, что следователь и прокурор по этому делу вновь совершают действия, направленные на существенное нарушение прав стороны защиты.

"Сегодня, когда я прибыл к ДВР ГПУ, они не придумали ничего умнее, чем забрать компьютер, с помощью которого я осуществлял копирование электронных данных, содержащихся на компакт-дисках, которые приобщены к материалам дела. Моя просьба вернуть компьютер осталась без удовлетворения", - отметил Иваницкий.

По его словам, таким образом Департамент Спецрасследований (ДВР) Генпрокуратуры в очередной раз воспрепятствовал стороне защиты в полноценной реализации ее процессуальных прав.

"Очевидно, отдельные сотрудники ДВР ГПУ четко понимают, что когда это дело будет передано в суд, то оно будет неизбежно обречено на провал, поэтому заранее предвидя негативный для них результат рассмотрения этого дела, они решили хотя бы искусственно усложнить нам сам процесс участия в деле", - подытожил Иваницкий.

Он добавил, что такие действия ГПУ все же не помешают стороне защиты должным образом подготовиться к участию в судебном разбирательстве данного дела и достойно отстоять правду и добиться справедливого оправдательного приговора.