 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Появились фото людей, которые могут быть причастны к нападению на бойца АТО в Киеве

Правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на украинского военнослужащего в Киеве

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"На фото зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных лиц, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по номеру 102", - отметили в ведомстве.

Отметим, вчера в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.

По предварительным данным, во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 мая, 2018 четверг

2 мая, 2018 среда

больше новостей

3 мая, 2018 четверг

2 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать