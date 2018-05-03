Появились фото людей, которые могут быть причастны к нападению на бойца АТО в Киеве
3 мая, 2018, 09:00
Правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на украинского военнослужащего в Киеве
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
"На фото зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных лиц, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по номеру 102", - отметили в ведомстве.
Отметим, вчера в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.
По предварительным данным, во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть