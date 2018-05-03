Под Николаевом зерновоз столкнулся с автобусом и военным автомобилем
Об этом сообщают Новости N.
По данным издания, микроавтобус Вооруженных Сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус "догнал" седельный тягач DAF, который двигался следом.
Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом Николаев-Очаков. От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали более 10 человек: водители седельного тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Среди военнослужащих пострадавших нет. По словам очевидцев, аварии способствовало плохое состояние дороги.
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