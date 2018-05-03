Под Николаевом зерновоз столкнулся с автобусом и военным автомобилем

3 мая, 2018, 17:13

Под Николаевом на очаковской трассе зерновоз столкнулся с рейсовым автобусом и машиной Вооруженных Сил Украины, 10 человек пострадали

Об этом сообщают Новости N.

По данным издания, микроавтобус Вооруженных Сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус "догнал" седельный тягач DAF, который двигался следом.

Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом Николаев-Очаков. От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадали более 10 человек: водители седельного тягача и пассажирского автобуса, а также пассажиры. Среди военнослужащих пострадавших нет. По словам очевидцев, аварии способствовало плохое состояние дороги.