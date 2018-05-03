Определились участники финала Лиги чемпионов в Киеве
3 мая, 2018, 07:00
Стали известны клубы, которые 26 мая встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский" в финале Лиги чемпионов
За победу в главном клубном европейском турнире 26 мая поспорят испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".
Мадридцы в полуфинале турнира одолели немецкую "Баварию", а ливерпульцы оказались сильнее за итальянскую "Рому".
- "Ливерпуль" 2 мая проиграл в гостях итальянской "Роме" 2:4, но вышел в финал, благодаря домашней победе 5:2.
- "Реал" 1 мая в ответном матче 1/2 финала сыграл дома вничью 2:2 с "Баварией" и вішов до финала благодаря гостевой победе со счетом 2:1.
-
Футболист "Баварии" Артуро Видаль возмутился судейство в матче и обозвал игроков "Реала" крысами.
-
Защитник мадридцев Марсело признал, что сыграл рукой в собственной штрафной и рефери должен был назначать пенальти.
-
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
Читайте также
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-
-
-
-