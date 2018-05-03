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Определились участники финала Лиги чемпионов в Киеве


фото: uefa.com
Стали известны клубы, которые 26 мая встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский" в финале Лиги чемпионов

За победу в главном клубном европейском турнире 26 мая поспорят испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Мадридцы в полуфинале турнира одолели немецкую "Баварию", а ливерпульцы оказались сильнее за итальянскую "Рому".

  • "Ливерпуль" 2 мая проиграл в гостях итальянской "Роме" 2:4, но вышел в финал, благодаря домашней победе 5:2.
  • "Реал" 1 мая в ответном матче 1/2 финала сыграл дома вничью 2:2 с "Баварией" и вішов до финала благодаря гостевой победе со счетом 2:1.

  • Футболист "Баварии" Артуро Видаль возмутился судейство в матче и обозвал игроков "Реала" крысами.

  • Защитник мадридцев Марсело признал, что сыграл рукой в собственной штрафной и рефери должен был назначать пенальти.

  • Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".

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