Омелян рассказал, когда отремонтируют дорогу Одесса - Рени
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, находясь в рабочей поездке в Одесской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"Одесская область демонстрирует хорошую динамику по восстановлению дорог. Сделано уже немало, и я благодарю главу области за качественную командную работу, которая направлена на результат. В этом году вопрос ремонта дороги Одесса - Рени - это вопрос номер один. Я искренне хочу, чтобы и трасса, которая в 2016 году была одной из худших в Украине, стала лучшей в 2018 году", - сказал Омелян.
Министр подчеркнул, что сейчас дороги строятся минимум с пятилетней гарантией.
"На все дороги, которые мы строим, начиная с 2016 года, действует гарантия 5 лет. С этого года, я надеюсь, гарантийный срок 10 лет и больше", - сказал Омелян.
Укравтодор ужесточил требования к подрядчикам – теперь по всем контрактам на средний ремонт гарантия не менее 5 лет, на капитальный – не менее 10 лет.
Согласно стратегии развития украинских дорог, планируется за 5 лет соединить качественными дорогами все областные центры.
В 2017 году в Украине отремонтировали большое количество дорог за последние 5 лет – 2,1 тыс. км дорог. Для сравнения, в 2014 году было отремонтировано только 102 км.
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