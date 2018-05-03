Нападение на бойца АТО с ножом в Киеве расследуют как хулиганство

3 мая, 2018, 13:32

Нацполиция открыла уголовное производство по факту нападения на участника АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича в Киеве

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Киева.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел вчера, около 8 часов вечера. Выяснилось, что Вербич шел по улице и почувствовал удар в спину. Вернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски.

Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаного ранения в спину.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.