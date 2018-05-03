Нападение на бойца АТО с ножом в Киеве расследуют как хулиганство
3 мая, 2018, 13:32
Нацполиция открыла уголовное производство по факту нападения на участника АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича в Киеве
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Киева.
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел вчера, около 8 часов вечера. Выяснилось, что Вербич шел по улице и почувствовал удар в спину. Вернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски.
Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаного ранения в спину.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.
- Отметим, вчера в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения.
- Сегодня правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича.
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