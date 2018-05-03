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На Киевщине участник АТО устроил стрельбу на автобусной остановке


фото: vgorode
В Обухове Киевской области в центре города участник АТО открыл огонь на остановке общественного транспорта

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

На автобусной остановке возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх.

На место происшествия немедленно прибыл наряд полиции. Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и сделать предупредительный выстрел вверх из автомата.

Около 15 участников происшествия увезли в отделение полиции и допросили. За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался.

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