На Киевщине участник АТО устроил стрельбу на автобусной остановке

3 мая, 2018, 16:46

В Обухове Киевской области в центре города участник АТО открыл огонь на остановке общественного транспорта

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

На автобусной остановке возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, который находился в салоне маршрутки, достал наградное оружие и сделал выстрел вверх.

На место происшествия немедленно прибыл наряд полиции. Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и сделать предупредительный выстрел вверх из автомата.

Около 15 участников происшествия увезли в отделение полиции и допросили. За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался.