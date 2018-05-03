На Черниговщине горит военный лесхоз
3 мая, 2018, 18:33
Спасатели и авиация ГСЧС продолжают ликвидировать возгорание лесной подстилки вблизи Черниговского военного лесхоза (пгт Гончаровское) на площади до 20 га
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авиация (самолет Ан-32П и вертолет Ми-8) осуществила 18 сбрасываний воды. Ориентировочная площадь пожара составляет 20 га отдельными ячейками.
Распространение пожара отсутствует. Угроза населенным пунктам отсутствует. Ликвидация пожара продолжается. К работе привлечены 26 единиц техники и 138 человек личного состава, из них от ГСЧС - 16 ед. техники и 55 человек.
Возгорание лесной подстилки с опрокидыванием огня на молодые хвойные насаждения на территории военного лесхоза произошло 3 мая в 11:45.
- Напомним, 3 мая в городе Балаклея Харьковской области, опять стало слышны взрывы.
- По информации Генштаба ВСУ, во время обезвреживания снарядов, которые не разорвались во время чрезвычайного события 2017 года, возникло возгорание сухой травы и начался пожар.
- Впоследствии мэр города заявил об эвакуации некоторых домов и школ.
- По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, главная проблема взрывов в Балаклее - это отсутствие виновных за подрыв арсенала оружия в 2017 году.
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