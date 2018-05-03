На Черниговщине горит военный лесхоз

3 мая, 2018, 18:33

Спасатели и авиация ГСЧС продолжают ликвидировать возгорание лесной подстилки вблизи Черниговского военного лесхоза (пгт Гончаровское) на площади до 20 га

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авиация (самолет Ан-32П и вертолет Ми-8) осуществила 18 сбрасываний воды. Ориентировочная площадь пожара составляет 20 га отдельными ячейками.

Распространение пожара отсутствует. Угроза населенным пунктам отсутствует. Ликвидация пожара продолжается. К работе привлечены 26 единиц техники и 138 человек личного состава, из них от ГСЧС - 16 ед. техники и 55 человек.

Возгорание лесной подстилки с опрокидыванием огня на молодые хвойные насаждения на территории военного лесхоза произошло 3 мая в 11:45.