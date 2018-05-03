Миссия ООН показала фильм о трагедии 2 мая в Одессе

3 мая, 2018, 13:20

Мониторинговая миссия ООН по правам человека сняла фильм о событиях 2 мая 2014 года в Одессе - столкновения проукраинских и пророссийских активистов и пожар в Доме профсоюзов

Фильм выложили на официальной странице Миссии в Facebook.

Лента длится около 5 минут. Авторы фильма подчеркивают, что ни один из чиновников не привлечен к ответственности после беспорядков и пожара, во время которых погибли почти полсотни человек.

"2 мая 2014 года в результате столкновений в Одессе погибло 48 человек, более двухсот получили ранения. Мы еще раз встретились с жертвами и их родными, выслушали, как им больно и как они стремятся к справедливости. Расследование и судебное рассмотрение дел, касающихся насилия в Одессе 2 мая 2014 года продолжаются. Впрочем, до сегодня, никто не понес ответственности за смерти. Ни одно из должностных лиц не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле", - отмечают авторы.